Clayson afirma que investigação afasta participação em agressão e que se reapresentará ao Bahia

Divulgação Facebook Cuiabá

Após ter tido o contrato rescindido pelo Cuiabá depois de uma acusação de agressão a mulher, Clayson se pronunciou nesta sexta-feira. Através de um comunicado enviado à imprensa, o jogador afirmou que as investigações concluíram que ele não teve participação no ato. Além disso, o atacante diz que cumprirá seu contrato com o Cuiabá até o dia 31 de dezembro e que, em janeiro, se reapresentará ao Bahia.

– As declarações no Boletim de Ocorrência foram realizadas com claras intenções de locupletação e a pessoa responsável pelas falsas acusações sofrerá as consequências de seus atos. Clayson cumprirá seu contrato de trabalho com o Cuiabá, clube ao qual foi emprestado até 31 de dezembro, e, após, se apresentará ao Bahia, clube com o qual tem vínculo até o fim de 2022 – diz o texto enviado à imprensa.

Clayson teve o contrato rescindido pelo Cuiabá um dia após a acusação. Na decisão, o Cuiabá afirmou que Clayson foi questionado sobre a acusação e havia confirmado o ato.

– O Cuiabá Esporte Clube informa que tomou ciência ontem da existência de um Boletim de Ocorrência em que os atletas Clayson e Rafael Gava são acusados de lesão corporal a uma jovem. Ao confrontar os jogadores, a direção ouviu a confissão da participação de Clayson no lamentável episódio. Já Rafael Gava teve sua versão de que estava em casa com familiares confirmada pelo próprio colega – dizia a nota do Cuiabá.

O Bahia ainda não se pronunciou sobre o caso.

Confira o comunicado enviado para a imprensa

Em relação às acusações dirigidas ao atleta Clayson Henrique da Silva Vieira, no último dia 9 de dezembro, referentes a fatos ocorridos durante o seu dia de folga, esclarecemos:

Após minuciosa investigação realizada pela Delegacia de Polícia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, sendo ouvidas cinco testemunhas presentes no ocorrido, incluindo outras mulheres, foi completamente afastada qualquer participação do atleta em episódios de agressão ou ofensa.

As declarações no Boletim de Ocorrência foram realizadas com claras intenções de locupletação e a pessoa responsável pelas falsas acusações sofrerá as consequências de seus atos.

Clayson cumprirá seu contrato de trabalho com o Cuiabá, clube ao qual foi emprestado até 31 de dezembro, e, após, se apresentará ao Bahia, clube com o qual tem vínculo até o fim de 2022.

Durante todo esse período, Clayson preferiu se calar, apesar de ampla divulgação da mídia, dando espaço apenas para uma das várias partes envolvidas no caso, e julgamentos precipitados. Ele, assim como outras testemunhas, optaram por falar à Justiça, passando suas versões, seguindo assim o caminho correto.

Por fim, Clayson afirma que repudia qualquer tipo de violência e prega respeito a todas as mulheres.

Entenda o caso

Uma mulher de 22 anos foi internada no Hospital Municipal de Cuiabá com ferimentos depois de alegar ter sofrido agressões em um motel de Cuiabá e, em seguida, tentar se matar. Ela publicou fotos nas redes sociais com as lesões.

Segundo a PM, a jovem contou no Boletim de Ocorrência que na noite de segunda para terça estava em um motel com três homens e duas mulheres. Em determinado momento, Clayson teria quebrado uma garrafa e agredido a mulher.

Logo depois, ela tomou um carro de transporte por aplicativo e foi para um hotel, onde tentou suicídio, cortando o próprio pescoço com o caco de uma garrafa e ingerindo comprimidos para depressão.

Confira a nota do Cuiabá na íntegra:

O Cuiabá Esporte Clube informa que tomou ciência ontem da existência de um Boletim de Ocorrência em que os atletas Clayson e Rafael Gava são acusados de lesão corporal a uma jovem.

Ao confrontar os jogadores, a direção ouviu a confissão da participação de Clayson no lamentável episódio. Já Rafael Gava teve sua versão de que estava em casa com familiares confirmada pelo próprio colega.

O Cuiabá lamenta profundamente o ocorrido e já informou Clayson que sua conduta extracampo é inaceitável e que encerrará seu vínculo imediatamente. O atleta, que pertence ao E.C. Bahia, foi excluído ontem mesmo do grupo que enfrenta hoje o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Em relação ao atleta Rafael Gava, o Cuiabá aguardará a conclusão das investigações para decidir qual atitude será tomada.

O clube de Mato Grosso reafirma publicamente seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades.

Foto: Globo Esporte

Compartilhe esta notícia