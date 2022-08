Claro inaugura nova loja com novo conceito de atendimento em São Manuel

Com um novo conceito em atendimento presencial, a operadora Claro investe em São Manuel com uma loja moderna. A inauguração foi realizada nesta segunda-feira, 01, na Rua Gomes de Faria, 227 no centro. Agora, a nova loja Claro São Manuel segue a tendência convergente, valorizando a experiência completa dos clientes.

O novo padrão proporciona uma experiência mais agradável em seus espaços internos, além de um atendimento dinâmico, adequado aos diferentes perfis de consumo.

“As lojas físicas são essenciais para a nossa estratégia, porque tornam tangível todo o portfólio. São Manuel experimentara um novo conceito, que foi pensado para garantir a interação e o entretenimento do consumidor, unindo tecnologia e inovação nas mais completas soluções de telecomunicações. Queremos que o cliente se sinta à vontade e que tenha, além do atendimento à sua necessidade, uma visão de tudo o que ele pode fazer com as opções disponibilizadas pela Claro”, explica Douglas Luiz, proprietário da loja.

A Claro ainda agrega serviços digitais, nos planos Controle e Pós-Pago, como Claro Video com mais de 20 mil Filmes e series gratuitos e o claro musica com mais de 30 milhoes de musicas, radios e playlists e muitos outros. Todos esses serviços são potencializados pelo 4.5G mais rápido do Brasil e em breve a primeira com a tecnologia 5G na regiao.

Promoção Inauguração

No mês de inauguração com oferta do dias dos pais, você leva o Motorola Moto G22 e ainda tem 10 giga de internet para navegar no 4.5G mais rápido do Brasil, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twiter e o GPS Waze à vontade e ligações ilimitadas pra qualquer operadora. Tudo isso por 12 vezes de R$99,91 por mês no Claro controle. Vai ficar de fora? Traga seu número pra Claro agora mesmo ou para voce que ja tem Claro também aproveita todos esses beneficios.

E ainda voce pode aproveitar para sua residencia a grande novidade, o APP da Claro TV+ com todos os canais comerciais de assinatura para assistir em seu celular ou smart tv por apenas 59,90, ou ainda a Claro Tv Box com todos os canais comerciais disponiveis para transformar sua tv em smart tv por apenas 89,90

Sobre a Claro

A Claro é uma das lideres de mercado com mais de 70 milhões de linhas de telefones celulares ativas. A empresa é líder em cobertura segundo a Anatel com a internet movel mais rapida do brasil, estando presente em mais de 4.000 municípios com as tecnologias 2G, 3G e 4G e agora com a chegada do 5G vai proporciar experiencias jamais vistas e sentidas na palma da sua mão com seu smartphone.

Com este lançamento, o Brasil entrou para o seleto grupo de países que já possuem redes com essa tecnologia. Destaca-se ainda pela oferta de conteúdos e serviços inovadores e possui acordos de roaming em mais de 150 países, nos cinco continentes.

Va ate a nova Loja Claro de São Manuel no Endereço:

Rua Gomes de Faria, 227 – Centro

Whats App – (14) 99159-9898

