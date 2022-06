Ciesp lança Jornada de Transformação Digital em Botucatu, Jaú e região

Cerimônia será no dia 1º de julho, às 8h, no Senai de Botucatu, com a presença do presidente do Ciesp, Rafael Cervone

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) promove na próxima sexta (1º), em Botucatu, o lançamento da Jorna de Transformação Digital. O programa, que é inédito e de graça, leva consultorias e treinamentos que podem aumentar em 50% a produtividade das empresas do ramo da indústria com melhorias nos processos de produção.

Um roadshow, evento itinerante, irá apresentar o programa a empresários da região de Botucatu e Jaú e terá uma carreta customizada para que os interessados possam se inscrever.

O programa é encabeçado pelo Senai e Sebrae e será levado à região pelo Ciesp, entidade que representa hoje 8 mil indústrias do Estado de São Paulo. A Fiesp também participa do programa.

A Regional de Botucatu é a segunda no Estado a receber a apresentação do programa, juntamente com a Regional de Jaú. O evento, que terá a presença do presidente do Ciesp, Rafael Cervone, contará também com duas Unidades Móveis do Senai e que estarão abertas à visitação da comunidade com demonstrações de temas como Tecnologia 5G.

40 mil empresas

A meta é alcançar 40 mil empresas nos próximos quatro anos. Segundo Rafael Cervone, presidente do Ciesp, a Jornada vai apoiar empresas com faturamento de até R$ 8 milhões por ano. Ele lembra que das 53 mil indústrias paulistas, cerca de 92% são micro e de pequeno porte e que a maioria não teria condições técnicas, nem financeiras, para fazer sozinha este tipo de transformação, o que ficou ainda mais evidente após o impacto da pandemia de Covid-19 e com o cenário econômico hostil que o país e o mundo vivem.

“Todos os empresários e gestores da indústria paulista serão muito bem-vindos à Jornada de Transformação Digital, não importa o tamanho da empresa”, disse Cervone.

Para a diretora titular do Ciesp – Regional Botucatu, Patrícia Dias, a Jornada de Transformação Digital vai trazer desenvolvimento e competitividade às indústrias da região. “O Senai tem desmistificado o conceito de Indústria 4.0 e mostrado que é possível implantá-la de maneira simples, com treinamento na base estrutural, proporcionando competitividade. É algo que está ao alcance de empresas de todos os portes”, frisa.

Para saber mais sobre a Jornada de Transformação Digital: jornadadigital.sp.senai.br

Lançamento: dia 1⁰ de julho (sexta), às 8 horas, na sede do Senai, em Botucatu,

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/roadshowbotucatu

