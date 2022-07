Ciesp Botucatu se une ao Hemocentro para sensibilizar doadores de sangue nas indústrias

Representantes do Ciesp – Regional Botucatu e o Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (HCFMB) se encontraram na manhã desta quarta-feira, 13, pela segunda vez, para alinharem uma estratégia que desenvolverão em conjunto em prol da doação de sangue.

O Ciesp abrange 28 municípios da região e contribuirá com ações de conscientização promovidas pelo Hemocentro junto às empresas, com o objetivo de estimular diretores e colaboradores a se tornarem doadores.

O projeto é realizar palestras nas empresas, explicando às equipes sobre a importância e a dinâmica da doação de sangue. Em um segundo momento, o Hemocentro vai providenciar um transporte para, em dias e horários pré-agendados, levar os doadores das indústrias de Botucatu e região até o Hemocentro para que seja realizada a coleta.

No encontro desta quarta-feira, participaram a diretora titular do Ciesp Botucatu, Patrícia Dias; o 1º vice-diretor Sandro Lugão e a gerente da regional, Márcia Novelli. Pelo Hemocentro, esteve presente a gerente do serviço, a enfermeira Andrezza Castro e também o servidor da área de Captação de Doadores Paulo de Alencar Pompiani.

“Estamos dispostos a ajudar o Hemocentro nesse processo de conscientização das indústrias associadas ao Ciesp. Doar sangue é um ato voluntário que pode salvar vidas. Nossas empresas têm muitos funcionários em condições de doar, por isso, vamos arregaçar as mangas e incentivá-los a participar.

O Sandro (1º vice-diretor do Ciesp) e eu já colocamos nossas empresas à disposição para a realização das primeiras palestras e, tenho certeza, nossos colaboradores se apresentarão para colaborar”, afirma Patrícia Dias, diretora titular do Ciesp.

Quem pode doar

Pessoas que estejam com boa saúde e idade entre 16 e 69 anos;

Pesar acima de 50 quilos e dormir bem na noite anterior à doação (seis horas no mínimo);

Ficar pelo menos 12 horas sem ingerir bebida alcoólica antes da doação;

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação);

Não apresentar nenhum sintoma de gripe, febre amarela, dengue, zika, sarampo e chikungunya nos últimos 30 dias.

Covid-19

Para quem tomou a vacina contra Covid-19, a orientação é aguardar 48 horas no caso da CoronaVac e sete dias se tomou a vacina Oxford/AstraZeneca ou Pfizer.

Já os voluntários que foram infectados pelo coronavírus devem aguardar 30 dias após a recuperação.

