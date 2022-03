Ciesp Botucatu promove primeira reunião de trabalho da nova gestão

No dia 24 de fevereiro foi realizada, na sede do Ciesp Botucatu, a primeira reunião de trabalho da nova Diretoria (2022/2025), formada pela empresária Patrícia Dias (diretora titular); Silso de Oliveira Pinto Júnior, 1º vice-diretor e Elessandro Silva Lugao, 2º vice-diretor. Estiveram presentes associados da entidade e também representantes de outras instituições, como Prefeitura de Botucatu, Câmara Municipal, Sesi, Senai, Sebrae-SP, além do Parque Tecnológico Botucatu, Sincomércio e AEDIT (Associação das Empresas do Distrito Industrial III).

Patrícia abriu a reunião agradecendo seus colegas de Diretoria; os conselheiros do Ciesp Botucatu e, ao citar uma frase do Roberto Shinyashiki ela demonstrou gratidão a todos que ajudaram a construir a história da entidade: “Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele pode ser realizado. Então, continuamos, juntos, acreditando em um futuro diferente, promissor para a nossa Indústria, para o nosso município e para a nossa região”, frisou a diretora titular do Ciesp Botucatu.

A gestora também apresentou os pilares do seu mandato: Pessoas, Business School (Desenvolvimento de Pessoas), Inovação e Governança. Em seguida, falou brevemente sobre cada um deles.

CONFRA CIESP BOTUCATU – Patrícia aproveitou a reunião para apresentar uma novidade. Foi oficialmente lançada a Confraria Ciesp Botucatu, um grupo de trabalho aberto, exclusivamente, aos associados da entidade. O projeto está dividido em oito subgrupos para discussão dos temas: Logística, Segurança no Trabalho, Tecnologia da Informação, Comunicação e Marketing, Jurídico, Meio Ambiente, Gestão de Pessoas e Mulheres Empreendedoras. Cada subdivisão terá um empresário líder e serão promovidos encontros mensais, em formato híbrido (online e presencial), sempre com reflexões pertinentes em cada segmento.

Tendências e Desafios para 2022 – Um dos momentos mais esperados desta primeira reunião de trabalho da nova gestão foi a palestra sobre Tendências e Desafios para 2022, ministrada pelo convidado Anderson Sá. Ele é especialista em promover a excelência, projetos e melhores práticas globais, multiplicar a aplicação nas equipes, com inovação, melhoria e sustentabilidade nos processos e resultados, como líder, executor e treinador. Anderson é Treinador e Consultor Sênior da Interagere®.

Autoridades falam sobre a nova gestão do Ciesp Botucatu

Junot de Lara Carvalho, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais do Trabalho participou da reunião representando o prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Ele disse acreditar que a cidade vive um momento ímpar e enalteceu o fato de todos os segmentos da produção, tanto empresários quanto colaboradores, estarem presentes no encontro.

O secretário colocou a Prefeitura de Botucatu à disposição do Ciesp. “Há pouco tempo, esperávamos os empresários solicitarem capacitação de mão de obra para só então tomarmos providências. Hoje, entendo que seja possível fazer justamente o caminho inverso: produzir a qualificação para que quando o empresariado precisar, já tenhamos mão de obra especializada. Para isso, estamos consultando todas as entidades de classe para saber quais são suas necessidades. Isso é união, é mãos dadas”, disse.

Já o vereador Rodrigo Rodrigues, o Palhinha, presidente da Câmara Municipal de Botucatu, destacou que Botucatu tem diversas vocações e citou uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella para ilustrar a importância de reuniões como a do Ciesp, que buscam o desenvolvimento regional. “Temos que buscar a excelência. Mas o que é a excelência? Precisamos fazer o nosso melhor com aquilo que temos, até que tenhamos as ferramentas necessárias para fazermos ainda melhor. E esses encontros são a busca para isso”, colocou.

