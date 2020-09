Cientistas encontram possível sinal de vida em Vênus

Pesquisadores encontraram indícios de que existe vida no planeta Vênus, que fica a cerca de 41 milhões de quilômetros distante da Terra, o planeta mais próximo do nosso. Os cientistas de diversas nacionalidades anunciaram nesta segunda-feira, 14, a descoberta da presença do gás de fosfina na atmosfera do planeta — o que pode indicar a presença de seres vivos no local (mas não deixe sua imaginação ir muito longe). A pesquisa foi publicada na prestigiada revista científica Nature Astronomy.

A fosfina, um gás altamente tóxico, é composto por hidreto de fósforo e é comumente utilizado em inseticidas na Terra, uma vez que não é encontrado em seu estado natural por aqui. Não se sabe a origem da substância em Vênus, mesmo depois de várias análises e mais estudos devem ser feitos para garantir a descoberta, que não deixa de ser um marco importante para a ciência.

Segundo os cientistas, a fosfina na Terra é produzida por micróbios anaeróbicos (sem oxigênio) — e o mesmo pode ser verdade para o planeta quente, que beira os 462,2º graus celsius. Os astrônomos ainda não coletaram espécimes de micróbios de Vênus e não têm imagens deles.

Mas isso significa que temos semelhantes vivendo em um planeta próximo ao nosso? Ainda não. O que a pesquisa dos cientistas indica é que podem existir micróbios em Vênus, indício mais forte encontrado sobre vida extraterrestre até o momento.

Alguns pesquisadores têm questionado a hipótese levantada pelos cientistas e sugerem que o gás pode ter sido resultado de diversos processos geológicos. A descoberta, entretanto, pode mudar o foco dos cientistas para Vênus, planeta que foi ignorado nos últimos anos por pesquisadores no mundo todo, cujo foco era sempre voltado para Marte.

