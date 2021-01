Cidade do México renova frota com 87 ônibus marca Caio

A Caio de Botucatu exportou recentemente 87 ônibus novos para o México, em parceria com a Volvo Group México. Os modelos urbanos foram para a capital Cidade do México, cuja região metropolitana está entre os maiores PIBs do mundo.

Os veículos produzidos são do modelo Millennium, marca Caio, denominados Access no México. Eles fazem parte da renovação de frota da RTP – Rede de Transporte de Passageiros, do sistema coletivo da capital do país.

As unidades 0 km entram em operação nos municípios de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Xochimilco, Iztapalapa e Gustavo A. Madero, nas modalidades de serviço Expresso e Ecobus.

As carrocerias seguiram parcialmente desmontadas em forma de SKD até a Volvo, no México, e foram montadas no país, com o acompanhamento técnico de profissionais da Caio.

Com motorização EURO VI, que minimiza a emissão de poluentes, os Access atendem às rígidas normas relacionadas à redução da emissão desses agentes, praticadas na Europa e em alguns países da América Latina como Chile e México.

Todos os ônibus possuem total acessibilidade e comodidade para PcD’s, com itens como rampa para cadeirantes, sinalização em braile e espaço interno na carroceria para cão-guia. São equipados também com piso baixo e ajoelhamento da suspensão, proporcionando conforto e segurança no embarque e desembarque de passageiros.

As unidades contam com recursos tecnológicos como preparação para GPS, preparação para microcâmera, iluminação interna em LED e itinerários eletrônicos também em LED, localizados em pontos estratégicos da carroceria. O salão interno destaca-se também, por possuir poltronas exclusivas para mulheres.

