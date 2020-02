Chuva diminui e sol pode aparecer em Botucatu, diz a previsão

Sistema frontal permanece atuando no sudeste do Brasil, mantendo a condição de instabilidade no estado de São Paulo. A nebulosidade diminuirá a partir do oeste paulista, entretanto, nas regiões norte, nordeste e leste, permanece com muita nebulosidade.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a instabilidade diminui, assim como a ocorrência de chuvas na região. Teremos um dia de sol com muitas nuvens. A Umidade relativa do ar pode chegar a 88%.

Mesmo assim pode ocorrer a situação de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima pode chegar a 26 graus em Botucatu, de acordo com a meteorologia.