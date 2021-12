Chuva deve continuar pelos próximos dias em Botucatu, indica previsão

Foto: Acontece Botucatu

Com a intensificação do sistema de baixa pressão, haverá aumento da nebulosidade e das ocorrências de chuvas sobre o estado de São Paulo. O Tempo, segue nublado com chuvas e trovoadas. As temperaturas máximas (que ocorrem no período da tarde), entrarão em ligeiro declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a chuva continua volumosa. Nesta terça-feira (14) a estimativa é de 25 milímetros de chuva. Na quarta-feira (15) a previsão é de 30 milímetros de chuva.

O cenário deve se estender até o fim de semana. A temperatura máxima chega a 26 graus.

