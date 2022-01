Chuva deve continuar em Botucatu no começo desta semana

Foto André Godinho

O Climatempo prevê uma segunda-feira, 31, chuvosa, com temperatura máxima de 24 graus. Confira a estimativa de chuva para os próximos dias

Segunda-feira, dia 31/01: estimativa de 65 milímetros

Terça-feira, dia 01/02: estimativa de 35 milímetros

Quarta-feira, dia 02/02: estimativa de 15 milímetros

A partir de quinta-feira, dia 03, o volume de chuva deve ser menor e o tempo volta a ter certa estabilidade, segundo prevê a meteorologia.

Estragos na região

As fortes chuvas que atingiram cidades do centro-oeste paulista no fim de semana causaram estragos. Em Barra Bonita, por exemplo, uma cratera arrancou parte do asfalto e dividiu ao meio a Avenida João Paulo II. De acordo com informações da assessoria de imprensa da prefeitura, essa avenida era responsável por conter as águas da chuva evitando que as ruas do centro ficassem inundadas.

Em Jaú diversos bairros ficaram sob água. A água invadiu os imóveis e chegou na altura das janelas. A Defesa Civil do município emitiu um alerta sobre os pontos de alagamentos.

De acordo com o órgão, nas últimas 62 horas choveu 271,6 mm. Só nas últimas 62 horas o volume precipitado já foi acima da média esperada para o mês todo. A média para o mês é de 264,4mm e o volume precipitado para o mês 430,4 mm.

Mortes no estado

As fortes chuvas durante a madrugada deste domingo (30) provocaram pelo menos 20 mortes em São Paulo, segundo o governo do estado.

De acordo com informações do governo estadual, estão confirmadas cinco mortes em Várzea Paulista; quatro em Francisco Morato; três em Franco da Rocha; três em Embu das Artes; uma em Arujá e uma em Ribeirão Preto. A Defesa Civil de Jaú também confirmou uma morte no município.

