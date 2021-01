Uma forte chuva atingiu a zona rural de Botucatu na tarde deste domingo, dia 03. Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram a tempestade com granizo, causando prejuízo aos produtores da região do Chaparral, no distrito de Rubião Júnior.

Foram aproximadamente 30 minutos de chuva. O fato foi alertado pela Defesa Civil do estado ainda no começo da tarde. Confira acima o vídeo.