Chuva ‘dá um tempo’ em Botucatu neste fim de semana, indica previsão

Arquivo Acontece Botucatu

Após a passagem da frente fria o Tempo volta a ficar estável em grande parte do estado paulista, com céu parcialmente nublado e sem previsão para chuva. No entanto, devido ainda a proximidade deste sistema, as regiões norte, nordeste e leste do estado estarão com muita nebulosidade e com previsão de chuvas isoladas.

Em Botucatu a chuva dá um tempo. O sábado será sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

No domingo o cenário será o mesmo, sem chuva. A temperatura máxima será de 26 graus, com mínima de 14 durante a madrugada.

