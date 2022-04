Chegada da primeira frente fria do outono prevê temperaturas abaixo dos 10°C no centro-oeste paulista

Até o fim de semana, previsão é que temperatura em Botucatu (SP) chegue aos 8°C; frio mais intenso acende sinal de alerta para os cuidados com a saúde.

A primeira frente fria do outono deve chegar ao centro-oeste paulista até o próximo fim de semana, derrubando os termômetros em algumas cidades da região a níveis próximos dos 10°C.

Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem cair acentuadamente até o final desta semana especialmente em cidades mais altas, como em Botucatu (SP), para onde as previsões estimam mínimas de até 8°C.

De acordo com a meteorologista Zildene Pedrosa Emídio, do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), da Unesp de Bauru (SP), o motivo da queda das temperaturas é que essa primeira frente fria do outono virá acompanhada de uma massa de ar frio de origem polar.

“Essa queda vai se acentuar a partir da madrugada de sexta-feira [15] e deixar o clima mais frio durante o final de semana. Durante o outono, é normal a entrada das primeiras massas de ar frio em abril, e com a aproximação do inverno essa frequência se torna maior”, explica a meteorologista.

A queda nas temperaturas também acende o sinal de alerta para os cuidados com a saúde, especialmente pelo aumento dos casos de problemas respiratórios.

Em Botucatu, por exemplo, o Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da Unesp anunciou na semana passada a abertura de dez leitos no Pronto-Socorro Pediátrico, administrado pelo HC em parceria com a prefeitura. O objetivo é otimizar o fluxo e a assistência aos pacientes.

A nova enfermaria já está em funcionamento. A ampliação destes leitos inclui a contratação de uma equipe multiprofissional para reforçar a escala de atendimento, composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, médico, além de equipe de limpeza, que fará o rodízio de atendimento 24 horas diariamente.

Esta expansão de leitos no PS Pediátrico melhora a oferta assistencial aos pacientes que precisam de cuidados imediatos não só em Botucatu, mas em toda região que o HC atende.

Fonte: G1

