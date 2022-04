Centro Paula Souza prorroga inscrições para cursos gratuitos de tecnologias da Microsoft

O Centro Paula Souza (CPS) prorrogou até a esta segunda-feira (25) as inscrições para 2 mil vagas em cursos online gratuitos de qualificação profissional sobre tecnologias de computação em nuvem, big data e inteligência artificial da Microsoft. As capacitações fazem parte do programa Minha Chance, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE).

Os interessados em participar do teste de seleção online devem acessar o site ensino.fundacaofat.org.br. No último dia, o prazo encerra-se às 20 horas.

São oferecidas quatro opções de cursos, com 64 horas de duração: Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900), Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900), Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900) e Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900).

As aulas serão ministradas ao vivo em plataforma virtual por professores do CPS e especialistas de mercado. Além do conteúdo específico, os participantes terão a oportunidade de desenvolver habilidades socioemocionais e comportamentais, como liderança, comunicação, resolução de conflitos, empreendedorismo, entre outras. As atividades estão programadas para começar no final de abril e seguem até junho.

A seleção ocorrerá por meio de um teste online, com questões relacionadas a lógica e conceitos de computação. Podem participar estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, bem como pessoas da comunidade em geral, maiores de 18 anos. Ao término das capacitações, os melhores participantes receberão, gratuitamente, vouchers para exames de certificação, com reconhecimento internacional.

Saiba mais sobre os cursos:

Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900) – voltado a quem tem interesse em trabalhar com soluções e serviços de inteligência artificial, machine learning e outras aplicações relacionadas ao Microsoft Azure. Vagas: 500

Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) – apresenta conceitos de nuvem, serviços, cargas de trabalho, segurança e privacidade no Microsoft Azure. Vagas: 500

Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900) – trata de conceitos básicos sobre dados, como dados relacionais, dados não relacionais, big data e análise no Microsoft Azure. Vagas: 500

Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900) – ensina a trabalhar com a Microsoft Power Platform, utilizando Power Automate, Power BI, Power Apps e Power Virtual Agents, baseados no Microsoft Azure. Vagas 500

Compartilhe esta notícia