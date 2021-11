Centro Paula Souza prorroga inscrições para cursos de 5G e outras tecnologias

Foram prorrogadas até terça-feira (9) as inscrições para 3 mil vagas em cursos online gratuitos de qualificação em tecnologia 5G, computação em nuvem e inteligência artificial (IA), oferecidos pelo Centro Paula Souza (CPS) em parceria com a Huawei e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (SDE), por intermédio do programa Minha Chance. A iniciativa pretende preparar profissionais capacitados em soluções digitais para o mundo do trabalho. Os interessados em participar do teste de seleção online devem fazer a inscrição pelo site fundacaofat.org.br.

Cada uma das três capacitações terá duração de 64 horas. As aulas serão ministradas ao vivo em plataforma virtual por professores do CPS e especialistas de mercado. Além do conteúdo específico, os participantes terão a oportunidade de aprender conceitos de inglês instrumental e desenvolver habilidades socioemocionais e comportamentais, como liderança, comunicação, resolução de conflitos, empreendedorismo, entre outras. As atividades dos cursos estão programadas para começar no dia 16 de novembro e seguem até dezembro.

A seleção ocorrerá por meio de um teste online, com questões relacionadas a lógica e conceitos de computação. Podem participar alunos de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, bem como pessoas da comunidade em geral, maiores de 18 anos. Ao término das capacitações, os melhores participantes receberão, gratuitamente, vouchers para exames de certificação, com reconhecimento internacional.

Saiba mais sobre os cursos:

5G Huawei – Minha Chance – Voltado a quem tem interesse em atuar como protagonista na revolução das redes móveis com a conexão 5G, o conteúdo aborda arquitetura e segurança de rede, principais tecnologias, aplicações de serviço básico e soluções inovadoras para a indústria. Vagas: 2 mil

Cloud Huawei – Minha Chance – Apresenta assuntos voltados à gestão dos serviços de computação em nuvem e seus recursos tecnológicos, incluindo temas como arquitetura Cloud, infraestrutura, armazenamento, gerenciamento de acesso, identidade e banco de dados. Vagas: 500

Inteligência Artificial Huawei – Minha Chance – Trata das tecnologias de inteligência artificial e dos algoritmos de aprendizado profundo, bem como dos campos de aplicação e das principais estruturas de desenvolvimento de IA, com foco nas características dos produtos da empresa. Vagas: 500

Minha Chance

O programa Minha Chance é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da SDE e do CPS, que visa capacitar estudantes de Etecs e Fatecs, além da comunidade em geral, em colaboração com a iniciativa privada. O objetivo é estimular a geração de emprego e renda. Os cursos são elaborados em parceria com empresas que têm a vantagem de direcionar as vagas a profissionais com boa formação. As organizações interessadas podem fazer o cadastro pelo site minhachance.sp.gov.br.

