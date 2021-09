Centro da Fundação CASA de Botucatu recebe palestra da OAB

Evento sobre o tema Direitos Humanos faz parte do projeto “OAB vai às Escolas”

Os jovens que cumprem medida socioeducativa no centro da Fundação CASA de Botucatu (DRS) participaram recentemente de uma palestra sobre Direitos Humanos com advogado e membro da Ordem dos Advogados do Brasil, John Maycon Machado.

A palestra faz parte do projeto “OAB vai às Escolas”, a instituição realiza palestras e visita escolas do Estado para orientar adolescentes sobre assuntos variados, como direitos, deveres, prevenção ao uso de drogas, dentre outros.

O projeto é realizado pela 25ª Subseção da OAB Botucatu e coordenado pelo advogado, Roque Carvalho.