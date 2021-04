CDHU alerta para golpe do boleto de cobrança falso pelo WhatsApp

Estelionatários estão enviando cobrança ilegal pelo WhatsApp para mutuários; companhia não faz negociações nem envia boletos pelo aplicativo

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), órgão ligado à Secretaria de Estado da Habitação, alerta para a ação de golpistas que estão ?entrando em contato com mutuários pelo WhatsApp para fazer cobranças falsas.

Os estelionatários se fazem passar por funcionário da CDHU, oferecem negociação da dívida com grandes descontos e enviam os boletos falsos pelo WhatsApp ou por e-mail que não pertence à CDHU. Os endereços de e-mail oficiais da CDHU terminam sempre com @cdhu.sp.gov.br ou @apoiocdhu.sp.gov.br. A empresa não usa e-mail público (gmail, hotmail, ig e outros).

Para não ser vítima dos fraudadores, o mutuário deve estar ciente de que a CDHU não negocia nem envia boletos por WhatsApp; não solicita depósito ou transferência bancária para pagamento de boletos ou quitação de débitos; e seus boletos são emitidos apenas ?pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, cujos códigos de barras iniciam com 104 ou 001.

Outra orientação é conferir sempre o nome do titular e o endereço do imóvel impressos no boleto. Em caso de dúvida, consulte apenas os canais oficiais, como o site www.cdhu.sp.gov.br ou ligue para o Alô CDHU: 0800 000 2348.

A CDHU comunica que está tomando todas as providencias necessárias para coibir a ação destes golpistas. As famílias contatadas estão sendo orientadas a fazer Boletim de Ocorrência, independentemente de terem efetuado ou não pagamentos.