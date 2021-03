Catedral e Menino Deus de Botucatu suspendem temporariamente missas presenciais

As Paróquias Sant’Ana (CATEDRAL) e Menino Deus/Santo Antônio anunciaram na tarde desta segunda-feira, 08, a suspensão das missas presenciais nas duas igrejas.

“Em comunhão com o Arcebispo Metropolitano Dom Maurício Grotto de Camargo, buscando salvaguardar a vida como dom maior de Deus, respeitando as orientações das autoridades da Saúde diante do grave aumento de contágio pelo COVID-19 e o risco de colapso do Sistema de saúde, vendo o empenho do Governo Municipal e o sacrifício dos variados setores de nosso Município, comunicamos a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS CELEBRAÇÕES DAS MISSAS PRESENCIAIS!!!!”, disse nota a respeito, divulgada pela Catedral.

“O momento requer cuidados, responsabilidade e unidade nos esforços para vencermos este momento Pandêmico. Tudo vai passar, mas ainda não passou!!! Juntos somos mais fortes…com Jesus em meio a nós, somos imbatíveis!!!”, completou o texto.

As celebrações terão continuidade pelas redes sociais das igrejas.