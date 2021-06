Casa do Artesão em Botucatu divulga novos cursos para 2021

A nova Casa do Artesão, vinculada a Secretaria Adjunta de Turismo, está com inscrições abertas para cursos de capacitação em artesanato. As vagas serão preenchidas enquanto ainda estiverem disponíveis.

Os cursos oferecidos neste ano são: pintura em madeira, costura criativa, pintura em tecido, mandala, papel machê, costura, artesanato com reciclagem, argila e mosaico, biscuit, bordado manual e patch aplique.

As turmas serão reduzidas de forma a cumprir com os protocolos de saúde e prevenção a Covid-19.

As inscrições são realizadas na própria Casa do Artesão, das 8 às 17 horas. Para o ato de inscrição, é necessário levar cópia de um comprovante de residência e de um documento oficial com foto.

Mais informações

Casa do Cidadão

Endereço: Rua Amando de Barros, 2741 – Vila Guimarães (ao lado da Semutran)

Telefones: (14) 3811-1418 / (14) 99631-4634