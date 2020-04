Casa Carvalho fará mega liquidação para fechamento de loja em Botucatu

A Casa Carvalho, um ícone de tradição e qualidade em moda social masculina, lamenta que fechará sua loja em Botucatu, em virtude do momento de crise que o país atravessa. Desde 2004 em nossa cidade, a empresa sempre ofereceu as melhores marcas, com ótimos preços e um atendimento de excelência.

São 95 anos de história. Essa linda e emocionante trajetória começou em Bauru, onde mantém suas unidades e se espalhou pelos principais polos do estado.

O momento é de tristeza pelo fechamento em Botucatu, mas mesmo assim, neste último capítulo de 16 anos de muito carinho com a cidade, a Casa Carvalho presenteará seus amigos e clientes com uma mega liquidação de seus produtos.

A qualidade dos produtos da Casa Carvalho que você já conhece com 50% de desconto. É isso mesmo, as melhores marcas em roupas e acessórios com 50% de desconto.

A ação será no dia 02 de maio, um sábado em sua unidade da Rua Amando de Barros, número 393, no centro.

As melhores marcas do Brasil estão nessa liquação da Casa Carvalho:

Calçado Democrata – sapato, sapatênis, chinelo com 50% de desconto).

Outras grandes marcas – Individual , Dudalina, Calvin Klein, Highstil, Fideli , Mountvernon, Lupo, Zorba.

E mais: Camisa, camiseta, terno, gravata, cueca, meia, cinto e toda vestimenta para o homem na Casa Carvalho.

Vamos com algumas ofertas? Confira:

-Calçado Democrata R$75,00

-Camisa Individual R$115,00

-Camisa Dudalina R$150,00

-Camiseta Highstil R$50,00

-Camiseta Calvin Klein R$50,00

-Cinto em couro R$35,00

-Carteira de couro R$65,00

-Terno Fideli R$450

-Terno APA R$225,00

-Gravata R$30,00

-Meia Lupo R$8,00

-Cuca Zorba R$11,00

Grandes marcas com desconto da seguinte forma:

-50% para compras via WhatsApp e redes sociais

-50% em compras para retirada na loja

Endereço

Rua Amando de Barros, número 393, no centro de Botucatu

Qual o horário de funcionamento?

Segunda-feira a sexta-feira 9h00 às 18h00

Sábado das 9:00 às 17:00

Celular da loja e WhatsApp (14) 9 9651-0657