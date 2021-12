Cartório Eleitoral de Botucatu é condecorado pela Presidência do TRE/SP

O Presidente do TRE/SP, Desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, encaminhou três premiações para o Cartório Eleitoral de Botucatu em reconhecimento à implantação de boas práticas e ideias de eleição que contribuem para a criação de uma cultura organizacional voltada para a excelência na prestação do serviço público:

1. Fomento à participação da mulher

2. Educação Política e Eleitoral

3. Eleições 2020

Em conversa com Igor Ignácio, chefe do Cartório Eleitoral, informou que “a premiação é resultado do esforço e dedicação da equipe da 26 Zona Eleitoral, capitaneada pelo Dr. Marcus Vinicius Bacchiega, Juiz Eleitoral.”

O Cartório Eleitoral de Botucatu está na vanguarda da Justiça Eleitoral, buscando sempre prestar um serviço público de qualidade, com celeridade, atendendo assim os anseios da população.

Informa Ignácio “que os desafios enfrentados são a motivação para o sucesso das ações. E o maior deles foi no dia 15 de maio de 2021, quando ousamos dizer, juntamente com uma legião de voluntários, que era possível vacinar toda a população de Botucatu em um único dia, tal como na Eleição.”

Quem diria que a Justiça Eleitoral teria alguma correlação com o enfrentamento da Pandemia, e ficou demonstrado que a união de forças supera qualquer obstáculo.

“Parabéns a toda a equipe do Cartório Eleitoral e aos milhares de voluntários que fizeram e fazem a diferença em Botucatu. Vale a pena ser bom, mas melhor ainda é fazer o bem”, diz nota.









