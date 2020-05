Cartilha do Poupatempo esclarece dúvidas sobre serviços digitais durante pandemia

O Poupatempo lança nesta sexta-feira (29) uma cartilha com informações sobre os serviços digitais oferecidos de forma remota, com eficiência e qualidade, sem a necessidade de sair de casa. O material foi produzido para esclarecer dúvidas frequentes dos cidadãos durante a pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A cartilha ficará disponível no site do Poupatempo e quem acessar poderá consultar os principais serviços do Estado por meio do portal e aplicativo Poupatempo Digital. O material traz ainda informações sobre documentos importantes, como RG, Carteira de Habilitação, CPF, Carteira de Trabalho, além de orientações sobre solicitação do Seguro-desemprego, Cartão BOM, da EMTU e agendamento para retirada de medicação na Farmácia de Alto Custo no Poupatempo em São Bernardo do Campo.

“Neste momento em que as pessoas precisam ficar em casa, inovamos mais uma vez com um material didático explicativo que reúne as principais dúvidas recebidas pelos canais de atendimento do Poupatempo. Nosso objetivo é facilitar o acesso às informações e continuar atendendo cada vez mais e melhor”, destaca Ernesto Mascellani Neto, superintendente da Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo que gerencia o programa Poupatempo.

Atendimento online

Em tempos de transformações intensas, em que a tecnologia se faz cada vez mais presente no dia a dia da população, a Companhia ampliou o leque de opções para os atendimentos online. Além dos 40 serviços digitais do portal, o cidadão passou a contar com uma novidade, o aplicativo Poupatempo Digital.

Intuitivo e totalmente gratuito nas plataformas Android e iOS, o app disponibiliza mais de 60 serviços eletrônicos, com segurança, agilidade e comodidade, pelo celular. Mesmo com o fechamento temporário das 76 unidades do Poupatempo, por meio da versão mobile é possível consultar e realizar diversos serviços como a solicitação da segunda via da CNH, Certidão de Prontuário, Consulta de Pontos, Indicação de Condutor, Licenciamento de veículos (CRLV), IPVA 2020, acordo da CDHU, acesso ao Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho, situação das linhas do Metrô e da CPTM e Qualidade do Ar, por exemplo.

Atento às necessidades da população, o Governo de São Paulo investiu em novas tecnologias para entrar definitivamente na rotina das pessoas, 24 horas por dia, sete dias na semana, na palma da mão de mais de 50 milhões de paulistas.

Programa

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Prodesp. Iniciado em 1997, conta atualmente com 76 unidades, em todas as regiões do Estado.

Mais digital, moderno e ágil, o Poupatempo, programa mais bem avaliado do Governo de São Paulo, ampliou a quantidade de serviços online, oferecendo um vasto leque para que os cidadãos possam concluir seus atendimentos de maneira autônoma, com mais rapidez e praticidade.