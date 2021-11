O Corpo de Bombeiros registrou na manhã desta quarta-feira, 17, um acidente de trânsito na região do Jardim Paraíso. O fato ocorreu na rotatória do Parque Municipal.

Segundo informações, envolveu os veículos GM Celta, GM Ônix e um caminhão. Com a batida, o segundo veículo tombou na via.

O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Apesar do susto, não houve vítimas no acidente.

