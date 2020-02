Carnaval de Ofertas MRV neste sábado, dia 15

A MRV antecipa o feriado para que você possa fechar o melhor negócio, na conquista do seu apê

Neste sábado, 15 de fevereiro, a MRV promove o pré-carnaval com condições especiais de carnaval. O evento acontecerá na loja MRV que fica no final da Rua João Passos, cruzamento com a Avenida Itália, a partir das 10h, é aberto ao público e você não pode ficar fora dessa folia

A MRV lançou no final 2019, o Residencial Barão de Linhares! E para o carnaval de ofertas, manterá as condições especiais, como IBTI e registro grátis, entrada em até 72 vezes.

Barão de Linhares

Mais um novo empreendimento MRV, pelo programa Minha Casa Minha Vida que é sucesso na região do Shopping em Botucatu. Condomínio fechado com apartamentos de 2 dormitórios, todos com vaga de garagem. Conforto, tranquilidade, segurança e lazer para sua família se divertir sem sair de casa. Apartamentos com opções de acabamento diferenciado, piso laminado no quartos e sala, com lazer completo e equipado.