Cáritas Arquidiocesana realiza Yakisoba beneficente em Botucatu

No dia 7 de Novembro a Cáritas Arquidiocesana de Botucatu, em parceria com o Supermercado Confiança, realizará um jantar solidário, com um saboroso yakisob. Toda a renda será revertida para os projetos sociais desenvolvido pela entidade.

A retirada será em sistema de drive-thru, das 18 às 22 horas, na ruda Dr. Costa leite, 616. O valor individual é de R$ 30,00. Convites e mais informações pelo telefone (14) 3813-3554.

A Cáritas Arquidiocesana é uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Sua atuação é junto aos excluídos em defesa da vida. Em Botucatu exerce há mais de 20 anos trabalhos sociais junto à sociedade, atende crianças e adolescentes, famílias e grupos de mulheres.