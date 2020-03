CAPS III do CAIS Cantídio e Projeto Flor do Gueto fazem ação social em Botucatu

Neste domingo, 01, foi realizado no CAPS III do CAIS Cantídio de Moura Campos, uma ação social em parceria com o Projeto Flor do Gueto. Foram ofertados serviços de cabeleireiro, barbeiro, manicure e um bazar solidário.

Essas atividades serviram para alegrar o dia dos pacientes da unidade em Botucatu. Os trabalhos tinham como objetivo melhor a autoestima dos assistidos.

“Essas ações são importantes para melhorar a autoestima da pessoa, e o CAPS tem o papel de contribuir, apoiando e proporcionando essas vivências”, disse Renata a diretora da unidade, Renata Gusmão.

Cecília Massa, idealizadora da ação junto com a Flor do Gueto, fala que em muitas situações, as pessoas deixam de se cuidar por conta do adoecimento psíquico.

“Percebemos que as pessoas, por causa do adoecimento, vão deixando de se cuidar. Um dia deixar de pentear o cabelo, outro dia deixa o banho para depois, e com o tempo, nem se reconhece mais no espelho”, colocou Cecília.

Essa vivencia faz pensarmos em novas propostas de cuidado, em olhar para outro de forma a amenizar o sofrimento psíquico. “Gostaríamos de agradecera prontidão de todos envolvidos que trabalharam nesse domingo com os nossos usuários e familiares”, completou Renata Gusmão.