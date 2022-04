Capacitação sobre exportação está com inscrições abertas; veja como participar

De cada cinco empresas que participam do programa, que é gratuito e realizado por meio de plataformas online, pelo menos uma começa a exportar antes mesmo do término da capacitação. Evento tem duração de quatro meses.

O Programa Paulista de Capacitação para Exportações, Exporta SP, está com inscrições abertas para a seleção de 150 micro, pequenas e médias empresas e startups de todo o estado de São Paulo, inclusive no centro-oeste paulista.

Os empresários têm até o dia 17 de junho para fazer o cadastro pela internet para participar da seleção. No processo de seleção são avaliados o estágio em que a empresa se encontra para acessar o mercado externo. Se for selecionada, a empresa receberá o contato de um tutor, que irá prepará-la para cumprir todas as etapas do treinamento.

A capacitação tem a duração de quatro meses e aborda os temas que mais desafiam os empresários no processo de internacionalização de seus produtos e serviços.

Ao longo do treinamento, temas sobre inteligência comercial, formação de preços, adequação de produtos e serviços, planos de negócios, marketing e vendas são ministrados por especialistas da Fundação e Instituto de Administração (FIA).

O empreendedor terá aulas e acesso à plataforma online de conteúdo. Também serão realizados workshops, que auxiliarão os participantes a construírem uma rede de contatos de empresários que buscam a inserção no mercado internacional.

De cada cinco empresas que participam do programa, que é gratuito e realizado por meio de plataformas online, pelo menos uma começa a exportar antes mesmo do término da capacitação. Todas contam com suporte da Investe-SP por dois anos após o encerramento do curso, que tem duração de quatro meses.

O programa é aberto para que empresários de todos os setores de produção, de serviços e do agronegócio possam participar.

Fonte: G1

Compartilhe esta notícia