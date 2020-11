Cão salva menina de 12 anos ao lutar com cobra e acaba internado no litoral paulista: ‘Herói’

Cachorro lutou com um cobra de aproximadamente 2 metros, segundo a família.

Um cachorrinho salvou uma adolescente de 12 anos do ataque de uma jararaca em Bertioga, no litoral de São Paulo, e acabou sendo picado ao menos quatro vezes pela serpente. Segundo apurado pelo G1, o cachorro está internado há mais de 24 horas, mas, apesar do susto, está sendo acompanhado e se recupera bem.

Em entrevista, Andressa da Silva dos Santos, de 24 anos, irmã da adolescente, contou que o caso ocorreu na rua em que a menina mora, no bairro Guaratuba, área rural da cidade. Na ocasião, a mãe das duas pediu para a garota ir até o imóvel vizinho para abrir o portão, pois a proprietária havia solicitado.

“Quando ela estava voltando, viu a jararaca e gritou. Minha mãe tem quatro cachorros e todos eles foram atrás, mas só o Tufão enfrentou a cobra. Acho que no desespero dele de atacar a jararaca, ele foi picado algumas vezes”, conta Andressa. A cobra tinha aproximadamente dois metros e atacou o cachorro quatro vezes.

Depois disso, a serpente fugiu e a família se mobilizou para salvar o cachorro, o levando a uma clínica veterinária, no Centro da cidade. No local, ele recebeu o primeiro atendimento e foi internado. “O doutor até falou que se fosse a minha irmã, não teria sobrevivido, porque, segundo ele, o cachorro tem muito mais resistência ao veneno”, afirma.

Apesar do susto, Tufão se recupera bem e continua em observação. “Ele é bem forte, a única coisa que preocupa é que ele não está urinando muito, mas fora isso, ele está aguentando bem”, explica a irmã. Agora, a família torce para que o cachorro, que está com eles há sete anos, fique bem logo e volte para a casa. “Ele salvou minha irmã, é um verdadeiro herói”, finaliza.

Fonte: G1