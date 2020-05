Cancelado o Concurso de Fotografias da FCA/Unesp 2020

Medida foi tomada em razão da pandemia do Covid-19

A Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, informa que, por meio de despacho assinado pelo professor Carlos Wilcken, diretor da unidade, cancelou a realização do V Concurso de Fotografias da FCA.

A justificativa para o cancelamento são as recomendações dos comunicados do Comitê Unesp Covid-19 e demais determinações das Autoridades Municipais, Estaduais e Federais, relativas às medidas de prevenção de contaminação ou transmissão do Covid-19 no Estado de São Paulo.

Abaixo, o despacho do diretor.

DESPACHO D.DTA/FCA Nº 20/2020

Tendo em vista às recomendações dos comunicados do Comitê Unesp Covid-19 e demais determinações das Autoridades Municipais, Estaduais e Federais, relativas às medidas de prevenção de contaminação ou transmissão do Covid-19 no Estado de São Paulo, TORNO SEM EFEITO O EDITAL Nº 01/2020-STAEPE-FCA-CB, que trata de inscrições para a V edição do Concurso de Fotografias alusivo aos 55 anos da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP, Campus de Botucatu.

Encaminhe-se à DTA para ampla divulgação

Botucatu, 19 de maio de 2020.

Carlos Frederico Wilcken – Diretor