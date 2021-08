Campus da Unesp em Rubião Junior terá feira-livre nesta quarta-feira, 11

Prepare a sacola e coloque aí na sua agenda: na próxima quarta-feira, 11 de agosto, tem feira no campus da Unesp, em Rubião Júnior. É a oportunidade para que servidores, docentes, alunos e visitantes possam comprar produtos frescos da agricultura orgânica a preços acessíveis.

O “É Dia de Feira no Campus da Unesp” é um projeto de extensão viabilizado pelo Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e pelo Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do Instituto de Biociências de Botucatu (IBB), junto à Proex (Pró-Reitoria de Extensão Universitária).

Por conta da pandemia, a feira está acontecendo no modelo delivery, sempre na segunda quarta-feira de cada mês. Os consumidores devem fazer seus pedidos antecipadamente (via WhatsApp) junto aos produtores e retirar as mercadorias nas barracas montadas no gramado ao lado da Biblioteca do Campus, das 11 às 13 horas. Todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão adotados, incluindo uso obrigatório de máscara, de álcool em gel e distanciamento social. Não será permitido o consumo de alimentos no local.

O projeto busca incentivar a alimentação saudável e sustentável, além de valorizar e fortalecer a agricultura local, orgânica e agroecológica. Além disso, permite a aproximação de produtores e consumidores, reduz intermediários na cadeia de consumo, estimula a continuidade da produção e garante o acesso a alimentos com preços mais justos em comparação aos praticados nos mercados tradicionais.

O “É Dia de Feira no Campus da Unesp” conta com parceria do Grupo Administrativo do Campus (GAC), Biblioteca do Campus, INTERESSAN, Núcleo de Hospitais Sustentáveis/HCFMB, Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde (Numis)/FMB e Banco de Alimentos de Botucatu.

O passo a passo para participar