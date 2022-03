Campus da Unesp em Botucatu terá “Dia de Feira” nesta quarta-feira, dia 16

O Campus da Unesp em Botucatu terá a volta do “Dia de Feira” nesta quarta-feira, dia 16. A iniciativa que busca incentivar os bons hábitos alimentares de quem frequenta o campus da Unesp, em Rubião Júnior, estimulando funcionários, pacientes e visitantes a consumir produtos da agricultura orgânica a preços acessíveis.

Das 11h00 às 14h00 produtores estarão com seus produtos no estacionamento em frente ao gramado da biblioteca. O evento deve ocorrer toda a segunda quarta-feira do mês.

O projeto é realizado pelo Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e pelo Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do Instituto de Biociências de Botucatu (IBB), com apoio da Proex (Pró-Reitoria de Extensão Universitária).

Os organizadores alertam que continuarão a ser adotadas medidas de proteção que incluem o uso obrigatório de máscaras, distanciamento preventivo entre os expositores e consumidores e higienização das mãos com álcool em gel.

A iniciativa conta com parceria do Grupo Administrativo do Campus (GAC), Biblioteca do Campus, INTERESSAN, Núcleo de Hospitais Sustentáveis/HCFMB, Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde (Numis)/FMB e Banco de Alimentos de Botucatu.

Compartilhe esta notícia