Câmpus da Unesp em Botucatu terá agência da Sicoob

No dia 03 de junho, foi assinado o termo de permissão de uso entre a Sicoob – Unicentro Brasileira, cooperativa de crédito de livre admissão, e a Administração Geral do Câmpus da Unesp em Botucatu.

Por meio de processo licitatório, a Sicoob foi a instituição selecionada para implantar sua agência num prédio de aproximadamente 244m2, localizado no Centro de Conveniências do Câmpus.

A solenidade de assinatura do termo, realizada na Sala da Congregação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp , contou coma presença dos professores Carlos Frederico Wilcken e Cesar Martins, presidente e vice-presidente do Grupo Administrativo do

Câmpus (GAC) e do professor Celso Antonio Rodrigues, presidente da gestão anterior do GAC, entre outros membros da comunidade universitária.

Pela Sicoob participaram Fernando Antônio Esmeraldo Justo, membro do Conselho de Administração da Cooperativa e Hemily Petruska da Silva Almeida Beil, representante designada e gerente geral da futura agência.

O professor Wilcken abriu os trabalhos saudando a nova parceria com a Sicoob. “Apesar das restrições impostas pela quarentena, conseguimos dar seguimento ao processo licitatório. A Sicoob passa a ser mais uma parceira do nosso câmpus e ficamos muito satisfeitos em podermos trabalhar juntos”.

Fernando Justo lembrou um pouco do histórico da Sicoob e falou mais sobre o funcionamento da instituição. “Nosso objetivo é administrar os recursos financeiros dos associados, proporcionando maior rentabilidade a todos. Estamos entre as dez maiores instituições financeiras cooperativistas do país. Em 28 anos de existência sempre tivemos resultados positivos. A partir de agora, vocês poderão contar com nossa experiência aqui no câmpus da Unesp de Botucatu”.

Hemily Beil também fez uso da palavra durante a solenidade. “Eu gostaria de agradecer à equipe do câmpus de Botucatu pela oportunidade de estarmos aqui. Estamos chegando com o intuito de acrescentar e ajudar vocês. Trabalhamos com vários segmentos da sociedade e,

certamente, teremos uma grande parceria e um bom relacionamento. Como gerente geral estarei sempre à disposição para atendê-los”.

A previsão para a inauguração da agência da Sicoob no câmpus de Rubião

Junior é de 4 meses.