Campinho de areia do Residencial Jatobá está em fase de conclusão

Está perto de tornar-se realidade o sonho de dois garotos do Residencial Jatobá de terem um campinho de futebol no seu bairro.

Através da Secretaria de Esportes e Secretaria de Infraestrutura, o campinho de areia, que mede 44×22, está em fase de conclusão, e deverá ser entregue nas próximas semanas.

O campo, localizado na Rua Claudio Gianetti, já recebeu os alambrados, toda a areia necessária, as traves, e em breve serão instaladas as redes. A Secretaria de Esportes irá fornecer as bolas.

Sonho realizado

A história de dois garotos do Residencial Jatobá teve início há três meses. Por gostarem muito de futebol, Lucas e Pedro procuraram um terreno nas redondezas que fosse da Prefeitura para que pudessem bater uma bolinha.

Com a ajuda de um vizinho e mais dois coleguinhas, com muita determinação, em três dias carpiram e limparam mais de 800 metros quadrados do terreno, improvisando assim um campo.

Lucas teve a ideia de mandar uma foto do trabalho para o Prefeito Pardini, que fez questão de recebê-los na Prefeitura. A partir daí, o sonho começou a tornar-se realidade.

O campinho já está quase pronto e, muitos garotos da região poderão aproveitá-lo. Como também os adultos.

Compartilhe esta notícia