Campanhas de conscientização na área da saúde são aprovadas na Câmara de Botucatu

A sessão ordinária de 22 de agosto na Câmara de Botucatu teve como temática principal campanhas social e de saúde, abordadas tanto nos projetos em pauta como numa Tribuna Livre.

Na Ordem do Dia, os dois projetos – aprovados por unanimidade, incluíram no Calendário Oficial do Município campanhas de conscientização na área da saúde. De iniciativa do vereador Silvio (Republicanos), o Projeto de Lei 48/2022 instituiu a Semana Municipal de Conscientização sobre a Saúde Bucal, a ser celebrada anualmente na última semana de outubro com reuniões, palestras, campanhas, seminários e por meio da implementação de atividades específicas relacionadas ao tema. Uma emenda modificativa ao projeto também foi aprovada.

Já o PL 53/2022, de autoria dos vereadores Erika da Liga do Bem (Republicanos), Alessandra Lucchesi (PSDB) e Sargento Laudo (PSDB), instituiu a Semana de Conscientização e Vacinação contra a Meningite A, B, C, W e Y, que acontecerá todos os anos na terceira semana de abril, também por meio de atividades alusivas à temática.

Em tribuna, os vereadores Silvio e Erika da Liga do Bem leram as justificativas das matérias, defendendo a importância das iniciativas para a saúde pública e para que estes temas cheguem ao conhecimento da população.

A sessão contou, ainda, com a leitura das proposituras e os pronunciamentos de vereadores. A denúncia de violência sofrida por alunos de uma escola de educação especial foi abordada por vários deles e acompanhada por um protesto silencioso, feito por mães que encabeçam um movimento contra o capacitismo e a favor da educação inclusiva com qualidade na cidade.

McDia Feliz 2022 é tema de Tribuna Livre

Já a Tribuna Livre trouxe o convite para mais uma vez os botucatuenses apoiarem o McDia Feliz. O coordenador da campanha na cidade, Guto Albano, destacou a importância dessa ação solidária, que neste ano tem como lema: “Eu tenho a esperança que existe em qualquer criança” e vai reverter todos os recursos obtidos pela venda do lanche Big Mac à oncologia pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

“Vim falar de uma campanha que é mais que uma campanha: é solidariedade, é se colocar no lugar do próximo. Para este ano, a proposta é dar cor à vida de famílias que recebem o diagnóstico do câncer infanto-juvenil e a meta é ultrapassar o valor arrecadado no ano passado, que foi de R$ 84 mil”, destacou Albano.

Prevista no regimento Interno da Câmara como um espaço a ser utilizado pela sociedade civil organizada, a Tribuna Livre acontece entre o Pequeno e o Grande Expediente da sessão ordinária e pode ser solicitada mediante correspondência formal à Casa.

Quer apoiar essa boa causa? Neste sábado (27/08) passe em uma das unidades do Mc Donald’s da cidade (Av. Vital Brasil e Shopping Botucatu) e compre seu Big Mac. No McDia Feliz, todo dinheiro arrecadado com as vendas desse lanche será destinado à oncologia pediátrica do HCFMB.

Fonte: Câmara Botucatu

