Campanha da Fraternidade 2020 começa a ser discutida em Botucatu

“Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc, 10, 33-34)” esses são o tema e o lema da Campanha da Fraternidade (CF) que pautarão as ações da Igreja Católica no Brasil em 2020.

A Campanha da Fraternidade 2020 terá como objetivo central: “Conscientizar, à luz da Palavra de Deus, para o sentido da vida como Dom e Compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa Casa Comum”.

As comunidades católicas, inspiradas pela parábola do Bom Samaritano (Lc 10, 2537) e, também, pela vida e pelo testemunho de Santa Dulce dos Pobres e outras figuras simbólicas da caridade no país, poderão vivenciar uma experiência de profunda caridade em favor da vida, em todas as suas dimensões.

Para impulsionar e inspirar as ações concretas da CF nas comunidades, a Arquidiocese de Botucatu, convida a todos para participarem de dois eventos sobre a CF que serão em Botucatu: a Formação para Leigos e a Audiência Pública. A participação para os dois encontros não é exclusiva para os católicos.

Formação para Leigos, Pastorais, Movimentos e Entidades Sociais sobre a CF

Com uma apresentação objetiva e abrangente, será apresentado o conteúdo do Texto Base, vídeo oficial da CF produzido pela CNBB, análise dos elementos que compõem a identidade da CF: o cartaz, a inspiração de Santa Dulce dos Pobres e a parábola do Bom Samaritano, para olharmos a nossa realidade, onde precisamos viver o Evangelho e cuidar para transformação, através de sugestões de ações concretas e fortalecimento das existentes. Além disso, os presentes sairão da formação com a proposta de multiplicar o conhecimento adquirido em sua paróquia, pastorais, movimentos e entidades sociais – comenta Patrícia Shimabuku (Coordenadora Arquidiocesana da CF).

A formação será no dia 29 de fevereiro, das 8h às 12h, no Centro Comunitário Santo Expedito e São Judas Tadeu, Rua Antônio Feruccio Mori, 36 – Jardim Paraíso, maiores informações com Patrícia Shimabuku (14 9 96193050). (CONVITE ANEXO)

Audiência Pública

Discutir o tema da CF na Câmara Municipal de Botucatu é tradição e um diferencial na região. Devido ao tempo regimental tivemos que escolher algumas entidades (não necessariamente ligadas a uma “Igreja X”) que já realizam ações em favor da vida em nossa cidade. A intenção é não criticar ou cobrar ações, mas sim, tornar visível o que já se faz e mostrar para sociedade que tem gente fazendo acontecer, transformando lágrimas em sorrisos – comenta o Padre Francisco Antunes (Pe. Chico) – Vigário Geral e Assessor A das Pastorais Sociais da Arquidiocese de Botucatu.

A audiência será no dia 03 de março, das 18h30 às 20h30, na Câmara Municipal de Botucatu, maiores informações com Patrícia Shimabuku (14 9 96193050). (CONVITE ANEXO)

Entidades convidadas:

NUTRAS: Viu, sentiu compaixão e cuidou da criança e do adolescente GCM (Patrulha Maria da Penha): Viu, sentiu compaixão e cuidou da mulher Grupo REAGE: Viu, sentiu compaixão e cuidou do dependente químico Rede de Proteção à Vida: Viu, sentiu compaixão e cuidou da vida