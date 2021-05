Câmara vota hoje projeto que da nome de Sérgio Castanheira ao Centro de Operações Integradas (COI)

O COI será um centro integrado de tecnologia e informação para apoio operacional e estratégico às Forças de Segurança do Município

Os vereadores da Câmara de Botucatu apreciam hoje, 10, o Projeto de Lei Nº 21/2021, de iniciativa do Vereador Marcelo Sleiman (DEM), que pretende denominar de “Dr. Sérgio Paulo Martins Castanheira” o Centro de Operações Integradas (COI) em Botucatu. A matéria será a primeira a ser apreciada na sessão ordinária.

Sérgio Paulo Martins Castanheira morreu no dia 10 de junho de 2012, com apenas 49 anos, vítima de um câncer no cérebro. Carismático e atuante, teve participação destacada em inúmeros esclarecimentos de crimes em Botucatu.

COI

O Centro de Operações e Inteligência (COI) é um equipamento da Guarda Civil Municipal com objetivo de ser um centro integrado de tecnologia e informação para apoio operacional e estratégico às Forças de Segurança do Município.

O COI está sendo montado em prédio ao lado da Pinacoteca Fórum das Artes de Botucatu, no coração do Centro da Cidade. A estrutura contará com ferramentas de monitoramento e comunicação, observando pontos estratégicos e capacidade de auxílio na prevenção e apuração de crimes.

Além disso, o COI abrigará a central de telefonia (153 e 199) para recebimento dos chamados de emergência e despacho de viaturas da GCM, bem como centralizará as imagens do projeto “Muralha Virtual”.

Essa “Muralha” tem como principal característica o monitoramento veicular através de câmeras de monitoramento inteligentes (OCR) instaladas em pontos estratégicos da cidade e ligadas a um software próprio, que realiza a leitura e inteligência nas informações recebidas pelas câmeras, realizando uma busca ativa dos dados dos veículos com restrições como furtos, roubo ou bloqueios judiciais.

Além disso, o sistema também servirá para inserir em banco de dados do serviço de inteligência da GCM os veículos suspeitos em práticas delituosas para contribuir numa maior eficiência no trabalho investigativo.

Câmeras de monitoramento de segurança instaladas em vias e prédios públicos, áreas comerciais, hospitais, escolas, entradas da Cidade e outros pontos estratégicos, também agregarão ao trabalho das forças de segurança.

Os trabalhos do Poder Legislativo novamente serão remotos. A sessão terá início às 20h00 e poderá ser acompanhada pela TV Câmara e Facebook.

Confira a pauta:

1) Projeto de Lei Nº 21/2021 – de iniciativa do Vereador Marcelo Sleiman – que denomina de “Dr. Sérgio Paulo Martins Castanheira” o Centro de Operações Integradas – COI.

Discussão e votação únicas/quórum: 2/3

Com emenda de autoria do vereador Marcelo Sleiman

2) Projeto de Decreto Legislativo Nº 2/2021 – de iniciativa da Mesa Diretora – que concede o Diploma “Doadora de Leite Humano”.

Discussão e votação únicas/quórum: 2/3