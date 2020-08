Câmara Municipal homenageia motoristas e cobradores do transporte coletivo de Botucatu

Profissionais da Reta Rápido e Stadtbus Transportes receberam uma medalha e um diploma em reconhecimento ao seu profissionalismo e dedicação

Com o intuito de valorizar os profissionais do transporte coletivo de Botucatu que se destacam em suas funções, a Câmara Municipal instituiu a Medalha “Dante Trevisani”. A iniciativa é do vereador Carlos Trigo para homenagear motoristas e cobradores. Cada um recebe uma medalha e um diploma em reconhecimento ao seu profissionalismo e dedicação.

Pela empresa Reta Rápido Transportes, uma das concessionárias da cidade, foram homenageados o motorista José Antônio Pepe e a cobradora Rosangela Lopes de Souza. Eles receberam o diploma e a medalha das mãos do encarregado de tráfego da Reta, Dionizio Cabral. “Agradeço a vocês por todo empenho, dedicação e, principalmente, pelo amor com que desempenham a sua função. A Reta Rápido tem orgulho de tê-los como colaboradores”, destacou.

Pepe, há 14 anos na Reta Rápido, garante que se realiza diariamente em sua profissão. “Sou muito grato por trabalhar nesta função de motorista e também agradeço à Direção da empresa por esse reconhecimento. Pretendo ficar aqui até me aposentar”, enfatizou.

Rosângela também falou sobre a satisfação em ser homenageada pela empresa, na qual é contratada há 3 anos. “É uma alegria imensa. Agradeço a toda a equipe e, em especial, ao nosso encarregado, o Dionizio. Eu amo o que faço e desempenho meu trabalho com muito carinho. Quero continuar aqui por um bom tempo ainda”, comentou.

Já na empresa Stadtbus Transportes, a outra concessionária do transporte coletivo de Botucatu, os profissionais que receberam as honrarias foram o motorista Clodoaldo de Paula e a cobradora Gabriele Maria Nunes.

Clodoaldo diz ter ficado muito satisfeito com a condecoração. “Agradeço, primeiramente, à Deus pelo reconhecimento dos meus serviços prestados à empresa Stadtbus e pelo reconhecimento dos nossos patrões. Ao nosso gerente André, ao meu encarregado Jaim, ao meu fiscal Paulo Miguel e a todos os colaboradores que fazem parte da nossa empresa o meu muito obrigado mesmo do fundo do meu coração”, colocou.