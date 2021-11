Câmara entrega Diploma de Reconhecimento Comunitário aos Doadores de Sangue e Órgãos em Botucatu

A sessão ordinária desta segunda-feira (22/11) iniciou com um momento de homenagem a doadores de sangue e órgãos e suas famílias. O Diploma Reconhecimento Comunitário aos Doadores de Sangue e Órgãos foi instituído pela Resolução 329/2004 e é entregue em cerimônia anual no Legislativo, sempre no mês de novembro, que é marcado pelo Dia Nacional do Doador de Sangue, em 25 de novembro.

Segundo a resolução que deu origem à honraria, o objetivo do diploma é ser “um incentivo aos doadores que se solidarizam para ajudar a salvar vidas, bem como na recuperação de acidentados e doentes, que muitas vezes tem sua cirurgia adiada por falta de plasma, sangue e órgãos para transplante”.

Este ano, o Decreto Legislativo 371/2021 definiu os homenageados, que foram indicados pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UNESP, através do Hemocentro e da Organização de Procura de Órgãos. Foram eles:

– Gilberto Pulquério de Souza (doador de plaquetas);

– Carlos Alberto de Campos (doador de sangue), representado por Bruna Carolina Rodrigues da Silva Campos;

– Rafael Antonio Panhoça (doador especial – doador de sangue);

– Cesar Augusto de Arruda Roncari (doador de tecido ocular – córneas), representado por Giseli Cristina de Arruda Roncari;

– Amauri José Oliveira (doador de múltiplos órgãos), representado por Hilda Maria Bossoli;

– Joyce Gabrielle Antonieta Alécio Cavalo (receptora de tecido ocular – córneas);

– Igreja Universal do Reino de Deus (instituição colaboradora); representada pelo pastor Israel André Wescley Alves.

Também acompanharam o momento de homenagem da mesa dos trabalhos o Diretor Técnico do Banco de Tecidos Oculares Humanos da Unesp, Dr. Álvio Isao Shiguematsu, o Responsável Técnico do Hemocentro, Dr. Cláudio Lucas Miranda, e o Coordenador dos Serviços de Procura de Órgãos e Tecidos da Unesp, Dr. Laércio Martins Stefano. Eles compartilharam palavras sobre a doação de sangue e órgãos e sobre a importância deste ato que tem o poder de salvar vidas. Segundo eles, um único doador de sangue pode ajudar até oito pessoas, por exemplo.

Fonte: Câmara Botucatu

Compartilhe esta notícia