Câmara concede título de Cidadão Botucatuense a Mario Coelho Aguiar Neto nesta quinta-feira, 26

Mais uma vez adaptando os trabalhos legislativos à realidade imposta pela pandemia de covid-19, a Câmara Municipal de Botucatu realiza, de maneira inédita, uma sessão solene com participação remota dos vereadores.

O motivo é a entrega do título de Cidadão Botucatuense a Mario Coelho Aguiar Neto, agraciado com a honraria por meio do projeto de decreto legislativo 11/2020 (agora Decreto Legislativo nº 359/2020).

O título de Cidadão Botucatuense é destinado a pessoas que prestaram serviços relevantes ao município, mas não nasceram aqui.

Uma forma de reconhecer a contribuição à cidade, a honraria é prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo e precisa ser aprovada em plenário com aprovação de 2/3 dos vereadores.

Na justificativa do texto, a vereadora Jamila, autora da propositura, destaca a atuação de Mario Coelho Aguiar Neto como coordenador da Ação da Cidadania de Botucatu, entidade responsável pelo Banco de Remédios, Banco de Alimentos e o projeto social de contra turno escolar Preservando o Futuro.

Como acompanhar

A sessão solene contará com transmissão ao vivo a partir das 19h30 do dia 23/11, no site da Câmara, Facebook e TV Câmara Botucatu (canal 31.3 da rede aberta e canal 2 da Claro NET TV).

Fonte: Câmara Municipal