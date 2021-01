Calor e tempo instável continuam em Botucatu nesta quinta-feira, 28

Ventos divergentes em altos níveis da atmosfera e o forte calor diurno, mantêm a condição de instabilidade no estado de São Paulo. No período da manhã, o Tempo segue com céu parcialmente nublado, sem chuva na maior parte do estado.

No período da tarde, a nebulosidade aumenta e há previsão de chuvas mais intensas, algumas acompanhadas por trovoadas. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu, segundo Climatempo, teremos uma quinta-feira, 28, de instabilidade. Há uma estimativa de 9 milímetros de chuva, ou seja, possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde.

O calor continua em toda a região. Os termômetros podem indicar até 31 graus na temperatura máxima, com 19 graus na mínima para a próxima madrugada.