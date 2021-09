Calor continua, mas existe a previsão de pancadas de chuva em Botucatu nesta quarta-feira, 14

Manhã com Tempo estável no estado de São Paulo. No período da tarde, haverá aumento da nebulosidade e chuvas isoladas a partir do oeste e sul do estado, devido à aproximação de uma nova frente fria, prevista atingir o estado de São Paulo no decorrer da quarta-feira.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia de sol e aumento de nuvens no final da manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, com estimativa de 5 milímetros.

A temperatura continua alta em toda a região. A máxima será de 32 graus e mínima de 18 para a próxima madrugada na cidade.