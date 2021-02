Calor continua em Botucatu nesta quarta-feira, 24

Céu com poucas nuvens e sem chuva na maior parte do estado de São Paulo no período da manhã. No decorrer da tarde à aproximação de uma frente fria pelo oceano, aumenta a nebulosidade e provoca chuvas isoladas, principalmente nas regiões sul e leste do estado.

Em Botucatu a quarta-feira será sol e aumento de nuvens no final da manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura pode atingir 32 graus, com sensação térmica ainda maior.

