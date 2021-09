Calor aumenta e pode chegar a 33 graus nesta quarta-feira, 08, em Botucatu

Tempo seguirá seco em Botucatu, indica previsão

Massa de ar seco atua no estado de São Paulo, mantendo o tempo estável, com predomínio de sol e com baixos índices de umidade durante o período da tarde.

Segundo o Climatempo, Botucatu deverá ter temperatura alta e muito calor. Há a estimativa de até 33 graus com sensação térmica ainda maior.

A umidade relativa do ar pode chegar a 25%. Não há previsão de chuva para hoje, com a volta da instabilidade apenas para sexta-feira, dia 10.

