Caixa libera novas contratações do Pronampe; há crédito para Botucatu

Um novo limite de R$ 6,3 bilhões foi disponibilizado neste mês de julho pela Caixa para uma nova rodada de contratações de empréstimo pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). O valor de crédito pode chegar a R$ 150 mil por empresa, somadas as operações contratadas anteriormente.

Há possibilidade de empréstimos para Botucatu. Os empreendedores podem ligar para o número (14) 3112-9444.

Para contratar o financiamento, é necessário que a empresa receba da Receita Federal uma comunicação impressa informando o direito de participar do Pronampe. No documento constam os dados de faturamento de 2019 e 2020, que são usados para validação do enquadramento da empresa no programa.

O pedido de contratação precisa ser feito pessoalmente em uma agência da Caixa. Têm direito de participar do Giro Caixa Pronampe as microempresas com receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil e as empresas de pequeno porte com receita bruta de até R$ 4,8 milhões, no ano de 2020.

O prazo total da operação é de 48 meses, sendo 11 de carência e financiamento em 37 parcelas. A taxa de juros é igual à taxa básica de juros (Selic) + 6% ao ano. (Com informações do G1)

O que é

​Linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE) para auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento do seu negócio e apoiá-lo no enfrentamento dos impactos causados pela COVID-19.

A quem se destina

​Microempresas com receita bruta no exercício de 2020 igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Pequenas empresas com receita bruta no exercício de 2020 superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Como solicitar

Cliente CAIXA entre em contato com sua agência pelo WhatsApp da CAIXA 0800 104 0 104. Se você ainda não é cliente CAIXA procure uma de nossas agências e solicite o seu crédito. É necessário ter declarado o faturamento do ano de 2020 junto à Receita Federal do Brasil.

Prazo

​Prazo total de 48 meses, sendo 11 de carência e 37 para pagamento.

Taxa de juros competitiva

​Taxa de juros anual máxima correspondente à taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), acrescida de 6% a.a.

Limite de contratação

​Total de R$ 150 mil por CNPJ.

Atenção: o limite do PRONAMPE considera o volume de contratação de todas as fases anteriores do programa. Exemplo: se a sua empresa já tiver contratado R$ 100 mil em outra fase do PRONAMPE, mesmo que tenha sido em outro banco, só pode contratar R$ 50 mil nesta nova fase.

Condições

​O limite total de contratação é de até R$ 150 mil por CNPJ, considerando o volume de contratação de todas as fases anteriores do programa.

Para empresas com mais de 12 meses de constituição, a contratação no PRONAMPE está limitada até 30% da receita bruta anual registrada na Receita Federal em 2019 ou 2020, o que for maior, respeitado o limite por CNPJ.

Para empresas com menos de 12 meses de constituição: até 50% do capital social ou até 30% de 12 vezes a média do faturamento mensal de 2020, o que for mais vantajoso, respeitado o limite por CNPJ

Importante: somente para clientes que já registraram o faturamento de 2020 na Receita Federal.

Crédito sujeito à aprovação cadastral.

Prorrogação das parcelas

​Os clientes que contrataram Girocaixa PRONAMPE ou Microcrédito PRONAMPE na CAIXA até 31/12/2020 poderão solicitar a prorrogação das parcelas em até 12 meses.

A Prorrogação das Parcelas (pausa do contrato) consiste no adiamento do pagamento das prestações, com acrescimento de juros, encargos por atraso e IOF, se houver, o que acarretará o aumento no valor das futuras parcelas prorrogadas para o final do contrato.

Pós-contratação

​Os clientes que contrataram Girocaixa PRONAMPE ou Microcrédito PRONAMPE podem solicitar a segunda via dos boletos das prestações ou realizar amortizações antecipadas e

liquidação nas agências da CAIXA.