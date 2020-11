Caixa da Vila dos Lavradores abre hoje para auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal abre neste sábado, dia 07, um total de 77o agências para o pagamento do saque do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão. O atendimento será das 8h ao meio-dia.

Em Botucatu a Caixa da Vila dos Lavradores ficará aberta para o atendimento. A Agência fica na Rua Major Matheus, 647.

Os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro dos Ciclos 3 e 4 poderão sacar em dinheiro. Trabalhadores nascidos de janeiro a outubro também poderão sacar da Poupança Social Digital os recursos ainda não utilizados do Saque Emergencial do FGTS.

A Caixa afirma que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Ao todo, neste sábado terão sido pagos R$ 245,4 bilhões do auxílio Emergencial para 67,8 milhões de brasileiros, num total de 393,9 milhões de pagamentos.