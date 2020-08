Caixa amplia o prazo da pausa na prestação dos créditos comerciais para 180 dias

A medida é válida para pessoas físicas e jurídicas que já solicitaram a pausa por 90 dias e para novas solicitações

A CAIXA amplia a possibilidade de pausa nas prestações dos créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas para um período de até 180 dias. A medida vale para contratos como os de Renegociação, CDC, Microcrédito, Construcard e Crédito Auto.

Segundo o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, a medida facilita o planejamento do orçamento familiar durante a pandemia da COVID-19. “A CAIXA estendeu a pausa para todos os segmentos de crédito como mais uma medida importante do banco no suporte às famílias brasileiras”, afirma.

A ampliação do prazo de 90 para até 180 dias é mais uma ação da CAIXA para oferecer aos clientes alternativas para enfrentar os efeitos causados à economia pela pandemia da COVID-19.

Regras da pausa e cobrança de encargos:

Os clientes que já tiveram a pausa de 90 dias concluída ou em andamento podem solicitar a prorrogação do prazo por mais 90 dias. Quem ainda não optou por essa alternativa, também pode solicitar a pausa de até 180 dias.

Com a pausa, os valores das demais prestações serão alterados e os juros do período pausado serão distribuídos pelas demais parcelas, aumentando o valor da prestação mensal. O prazo final de pagamento do contrato também é postergado automaticamente, permanecendo a quantidade de parcelas a pagar, taxa de juros e demais condições contratadas.

No caso de empréstimos com atraso, o período pausado considera as parcelas atrasadas e os encargos por atraso também são incorporados ao saldo devedor.

A CAIXA esclarece que não fará a prorrogação do prazo de maneira automática, sendo necessária a manifestação do cliente.

Quem pode solicitar:

Clientes com contratos de crédito parcelado PF e PJ em dia ou com até 50 dias em atraso.

Quando não é possível fazer a solicitação:

Caso o tipo de empréstimo não esteja entre as modalidades passíveis de pausa;

Caso o contrato já tenha atingido o limite máximo de parcelas pausadas;

Caso o contrato tenha tido carência na contratação, o período da pausa estará limitado até 6 parcelas no total.

Como solicitar:

Pedido de Pausa de até 3 parcelas – Solicite pelo Internet Banking Caixa ou pelo App Caixa, opção “crédito” > “pausar contratos”.

Pedido de Pausa de até 6 parcelas – Ligue 0800 726 8068, opção 2 ou fale no WhatsApp pelo telefone 0800 726 0104, opção 4.

Construcard e Crédito Auto – A solicitação deve ser feita exclusivamente por meio do WhatsApp 0800 726 0104.

Os clientes da Agência Digital podem ligar para 3004 8104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 208 8104 (demais regiões).