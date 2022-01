Caio vende mais 15 unidades do Apache Vip para empresa do Rio de Janeiro

A Caio Induscar forneceu recentemente mais unidades do Apache Vip em Botucatu. Desta vez, as unidades fabricadas em Botucatu foram para o Rio de Janeiro.

Foram 15 unidades do Apache Vip quinta geração, o mais novo sucesso de vendas da Caio, entregues no fim de 2021. Esses ônibus foram adquiridos pela Viação Vila Real, cuja a frota será ampliada com a chegada dos veículos.

A Viação Vila Real está situada na capital do estado fluminense e é responsável por 9 linhas nos mais diversos bairros da cidade do Rio. Entre os bairros mencionados, os ônibus percorrem as seguintes áreas: Engenho de Dentro, Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Vila Valqueire e outras.

A Viação Vila Real, junto a outras 19 empresas de ônibus, dentre elas Viação Verdun, Viação NovaCap e Rodoviária Matias, integra o Consórcio Internorte. Essas companhias gerenciam o transporte coletivo da Zona Norte do Rio de Janeiro, também conhecida como Área 3.

