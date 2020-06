Caio vende 10 modelos Apache Vip para empresa da região metropolitana de SP

O Apache Vip, ônibus urbano de motor dianteiro, marca Caio, foi o modelo escolhido pela Viação Miracatiba para a ampliação de sua frota, com a aquisição de 10 unidades com ar-condicionado.

Com sede na cidade de Itapecerica da Serra, a empresa integra o Consórcio Intervias, responsável pelo transporte diário de milhares de passageiros da denominada Área 1, que atende aos municípios de Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e São Paulo.

Sobre os Apache Vip

Os Apache Vip foram produzidos segundo os padrões da EMTU, que gerencia o sistema. Possuem 13.20 metros de comprimento e três portas, com embarque dianteiro.

Os ônibus, já em fase final de entrega para o cliente, possuem o que há de mais atual na categoria, como suspensão pneumática; itinerários eletrônicos, sistema óptico e iluminação, todos em LED; sistema de monitoramento interno por câmeras e catracas eletromecânicas.

Compõem o pool de diferenciais, itens de tecnologia embarcada como tomadas USB, para recarga de dispositivos móveis e sistema multiplex, que identifica falhas operacionais e elétricas, permitindo que o motorista tenha total controle das funções do veículo em operação. O ar-condicionado conta com filtro antipólen, componente que permite maior purificação do ar.

Para o conforto e segurança dos passageiros, o salão interno apresenta poltronas totalmente estofadas e ar-condicionado, proporcionando conforto térmico e a ideal troca de ar no ambiente. São 100% acessíveis com elevador e poltronas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida, PcD e idosos.

Informações da Assessoria de Imprensa Caio