Caio promove atividades online com adolescentes do Programa de Humanização da Empresa e seus familiares

Durante a pandemia, a Caio, fabricante de ônibus, está desenvolvendo, via internet, atividades de integração com os jovens entre 15 e 17 anos, que fazem parte do Programa de Humanização da Empresa – PHE Cidadão Juvenil.

As atividades envolvem os participantes do programa interno (filhos, sobrinhos e netos de colaboradores); os participantes do programa realizado na comunidade e os familiares dos dois grupos. O projeto, intitulado “Família, eu acredito”, é baseado em oito desafios, cada um realizado uma vez por semana pelos adolescentes, junto com todos que residem na mesma casa.

Após cada desafio realizado, os adolescentes postam fotos das atividades e depoimentos de como se sentiram em relação a atividade, tudo via aplicativo. Até o momento, já foram cumpridos cinco desafios que abordaram temas como: Minhas qualidades, Culinária e Meus sonhos.

Para o adolescente Matheus Rovere, o desafio semanal está sendo um momento especial: “Com as atividades, eu e minha família criamos um vínculo maior do que costumávamos ter. Os desafios estão ajudando muito, estamos vivenciando momentos de aprendizado e diversão”, destaca.

Já para Ana Laura Silveira, o que mais tem chamado a atenção nas atividades é a interação com a família, tão difícil nos dias atuais “É uma experiência muito boa! Renovamos a nossa união e a alegria de conhecer nossa família de uma forma diferente, como no desafio das qualidades por exemplo, é algo que levarei por toda a vida”, explica a jovem.

Guilherme Mendes, que cumpre os desafios com sua mãe, complementa, “Isso mesmo! Me surpreendi com o desafio das qualidades, pois não imaginava que pudesse trazer para minha família mais união e alegria. Estou muito feliz!”.

De acordo com a coordenadora do Serviço Social, Silvânia Giandoni, as atividades estão sendo desenvolvidas com, aproximadamente, 150 jovens, dentre eles, 60 que estão fazendo o curso de PHE e 90 que já foram contratados pelo Grupo Caio. “Nossa intenção é prosseguir com as atividades presenciais com jovens e seus familiares na Caio, depois desse período de pandemia”, finaliza.

Sobre o Programa de Humanização da Empresa – PHE Cidadão Juvenil

A Caio Induscar é pioneira na criação de programas sociais que beneficiam seus colaboradores e a comunidade em geral. Destaque para o PHE Cidadão Juvenil, que em mais de 13 anos de existência na modalidade interna (para familiares de colaboradores), já preparou 895 jovens para o mercado de trabalho, sendo que 550 foram contratados pelas empresas do Grupo. São mais de 300 contratados após atingirem o limite de idade do Programa (jovens acima dos 18 anos).

Além do preparo profissional, tem também como foco, o desenvolvimento pessoal de cada participante. Devido ao sucesso do Programa, surgiu a necessidade de expandir a oportunidade para jovens de Botucatu, cidade em que a maior unidade fabril da Caio está instalada, implantando o PHE Cidadão Juvenil Comunidade.

Com isso, foi criado o PHE Cidadão Juvenil – Comunidade, que possui o mesmo formato da modalidade interna e já formou 136 jovens nas edições realizadas. O Projeto é itinerante (cada edição é realizada em um bairro diferente), oferecendo, a cada nova edição, a chance de um futuro melhor a jovens de diferentes localidades.

Por meio de ações, como o PHE Cidadão Juvenil, a Caio investe no desenvolvimento social de seus colaboradores, familiares e da comunidade.

Assessoria de Imprensa