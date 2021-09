Caio produz Apache VIP geração V na versão midiônibus

A Caio está entregando para o mercado paulista a primeira unidade do modelo Apache VIP V, na versão midiônibus. Novo sucesso de vendas da marca, o ônibus urbano foi adquirido pela concessionária Divena, especializada na comercialização de veículos pesados, com unidades no Estado de São Paulo.

O veículo foi produzido de acordo com a AABNT NBR 15570-2021, que entra em vigor em 06 de setembro de 2021, para chassis fabricados a partir desta data.

Sobre os Apache VIP

A nova geração do Apache VIP vem agradando ao mercado por seu conjunto de soluções que agregam ainda mais segurança, conforto, durabilidade, facilidade de manutenção e economia.

Possui 9.710 mm de comprimento e lotação total para 57 pessoas, com 3 portas e acesso dianteiro. A acessibilidade é um dos itens que sempre ganha destaque nos produtos Caio. No Apache VIP, há elevador automático, espaço para cadeirante e assentos destinados a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

Ar-condicionado e janelas com barreiras aos efeitos solares na cor fumê, proporcionam conforto térmico. As poltronas dos passageiros são estofadas e ergonômicas. O assento para o motorista conta com encosto de cabeça e deslocamento lateral, oferecendo bem-estar ao condutor.

A tecnologia também está sempre presente nos ônibus Caio. Tomadas USB, posicionadas no salão interno, são facilmente acessadas pelos passageiros, para recarga de dispositivos móveis. Há também preparação para sistema GPS, catraca eletromecânica e validador eletrônico.

Para garantir melhor visibilidade das linhas, itinerários eletrônicos em LED estão localizados em diferentes pontos da carroceria.

Assessoria de Imprensa Grupo Caio